Elezioni, la candidata presidente del centrodestra Ceccardi al voto a Zambra

Ha votato questa mattina alla scuola primaria di Zambra (Cascina) la candidata alla Presidenza della Regione Toscana per il centrodestra Susanna Ceccardi. "Che emozione votare ancora in questo seggio, nel mio comune. Anche questa volta conto su di voi, accompagniamo la Toscana nel futuro" scrive su Facebook l'ex sindaco e europarlamentare in corsa per la carica di governatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.