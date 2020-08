Terapia intensiva a Volterra, Bagnoli (Fdi): "Il Pd sconfessa se stesso"

“Sull'ospedale di Volterra il Partito Democratico fa una giravolta e sconfessa se stesso. Giani, incalzato in queste settimane dalle associazioni cittadine di Volterra e dalle nostre ripetute sollecitazioni, è stato messo spalle al muro e ha dovuto prendere le distanze dalla delibera del duo Rossi-Saccardi e fare marcia indietro”. Lo ha detto Matteo Bagnoli candidato in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia a proposito delle dichiarazioni di Eugenio Giani circa la terapia intensiva nel volterrano.

“Adesso torna a promettere la terapia intensiva - aggiunge Bagnoli - miracoli della campagna elettorale. Noi continueremo a difendere una sanità diffusa da Volterra a Pontedera, da San Miniato a Pisa mantenendo e potenziando le specialistiche di base esistenti e le punte di eccellenza di cui dispongono. Oltre al mantenimento sui territori di servizi con le caratteristiche dell’emergenza – urgenza con l’obiettivo di assicurare i presìdi fondamentali in termini di servizi alla persona e ai cittadini”.