Sicurezza: "No all'uso improprio della Municipale, stazione di Pisa nel degrado"

Il candidato alle elezioni regionali per l'area pisana Luca Lauricella del Movimento 5 Stelle è intervenuto sulla questione sicurezza a Pisa, affrontando il problema dell'impiego della Polizia Municipale in operazioni di pubblica sicurezza. "Basta con l’uso improprio della polizia municipale da parte dell’amministrazione Conti - scrive su Facebook - da settimane ormai gli agenti della polizia municipale di Pisa subiscono aggressioni e ritorsioni da parte di delinquenti, soprattutto le pattuglie che presidiano la zona della stazione. La Rsu già un mese fa aveva chiesto un incontro al Comune per parlare di questa situazione ormai divenuta intollerabile, ma è rimasta inascoltata. In questo modo si rischia di far diventare questa categoria di lavoratori 'carne da macello', come denunciano Sindacato di base Cub e Uil-Fp".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una situazione di non facile solizione, "già alcuni giorni fa - prosegue Lauricella - sottolineavo come la proposta di un aumento dei controlli da parte della polizia non non sia sufficiente. Bisogna affiancare alla municipale altre forze dell'ordine: solo con una gestione condivisa si può garantire agli agenti una maggior sicurezza, soprattutto in un quartiere come quello della stazione, sempre prigioniero del degrado nonostante l’ottimo lavoro svolto dagli agenti".