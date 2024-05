Elezioni amministrative ed europee: i big di Forza Italia arrivano nel pisano

"Siamo ormai nel pieno della campagna elettorale e proprio per dare un forte segnale di vicinanza con i cittadini del territorio pisano i nostri ministri e sottosegretari verranno a Pisa per aggiornarci anche sul lavoro del Governo - afferma Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia - sarà un'occasione per tenere aggiornati i nostri esponenti sul lavoro sul territorio e allo stesso tempo la cittadinanza avrà l'occasione per parlare direttamente con loro".



Di seguito il calendario degli incontri:

- venerdì 17 maggio alle ore 16:30 si terrà l'inaugurazione del comitato elettorale San Miniato in Via Buozzi 8, Ponte a Egola con il senatore Maurizio Gasparri;

- sabato 18 maggio alle ore 15:00 al Bar Lo Sfizio a Pisa si terrà l'incontro con dirigenti e simpatizzanti con il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e alle ore 16:30, sempre sabato, si terrà la presentazione della lista dei candidati a San Giuliano Terme presso Bagni di Pisa Palace in Via P.B. Shelley,18 sempre con il ministro Anna Maria Bernini, Jacopo Ferri candidato al Parlamento Europeo e Ilaria Boggi, candidata a sindaco a San Giuliano Terme;

- venerdì 24 maggio alle ore 20:30 cena di coalizione per San Miniato con il sottosegretario Tullio Ferrante.



"Sono occasioni di confronto come negli anni passati sempre vissuti con grande spirito di partecipazione - conclude Paladini - sempre con l'obiettivo di riavvicinare i cittadini alla politica del proprio territorio".