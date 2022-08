Elezioni 2022: i candidati toscani al Senato del Partito Comunista Italiano

Il Partito Comunista Italiano ha presentato le liste per i collegi del Senato in Toscana, senza riuscire a raccogliere in tempo le firme anche per la Camera. "Come Pci - scrive in una nota la segreteria regionale - ci siamo uniti nei giorni scorsi all'appello rivolto da più parti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affinché intervenisse relativamente al decreto legge in materia di elezioni, che ha eliminato la democratica partecipazione del popolo alla raccolta firme. Un vulnus democratico pericoloso. Il Presidente della Repubblica non accoglierà il nostro appello e per questo ci mobiliteremo su tutto il territorio contro questo golpe istituzionale. Il Partito Comunista Italiano in meno di tre settimane, con metà degli italiani in vacanza e nonostante la difficoltà ha raggiunto e sfiorato il numero necessario delle firme per garantire la presenza del Pci sulle schede elettorali in diverse Regioni d'Italia. In Toscana abbiamo raccolto per il Senato un numero di firme più che doppio rispetto a quello necessario alla presenza del simbolo Pci sulla scheda. Alla Camera, dove i collegi plurinominali sono tre, abbiamo sfiorato il numero di firme necessario. Se i tempi a disposizione fossero stati più ampi saremmo riusciti a presentarci in tutti i collegi del Paese".

Collegio plurinominale Senato

Paolo Manuelo Zara

Stefania Tonini

Marco Pompeo

Francesca Bruni



Collegi uninominali Senato

U01 Arezzo

Marco Barzanti

U02 Livorno

Patrizio Andreoli

U03 Prato

Debora Bianchini

U04 Firenze

Annamaria Zisa