Elezioni comunali e europee: urne aperte fino alle 23

Urne aperte dalle 15 di oggi, sabato 8 giugno, per le elezioni comunali ed europee 2024. I seggi rimarrano aperti fino alle ore 23 per poi riaprire domenica mattina, 9 giugno, alle ore 7 (fino alle ore 23) per la seconda e ultima giornata di voto.

In provincia di Pisa per le amministrative sono 26 i Comuni al voto: Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Terricciola, Vicopisano, Volterra.

L'eventuale turno di ballottaggio, per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, si svolgerà domenica 23 giugno (dalle 7 alle 23) e lunedì 24 giugno (dalle 7 alle 15).

Lo scrutinio per le comunali avrà inizio lunedì 10 giugno dalle ore 14, in quanto prima, subito alla chiusura dei seggi, verranno scrutinate le schede delle europee. Si vota anche per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento europeo. Le elezioni si tengono ogni cinque anni e servono per rinnovare i membri dell'Assemblea, l'unica istituzione Ue eletta a suffragio universale diretto.