Elezioni europee: Cristina Bibolotti candidata nella lista di Azione

“Cristina oggi è un tosto avvocato cassazionista che accanto a una carriera professionale di assoluto rilievo, ha messo a disposizione del territorio il suo impegno politico”. Con queste parole pubblicate sui propri canali social, Carlo Calenda ha annunciato la candidatura alle Elezioni europee di Cristina Bibolotti nella lista Siamo Europei - Azione, per la circoscrizione Italia Centrale.

Attualmente consigliera comunale di Cascina e consigliera provinciale di Pisa con delega all’edilizia scolastica, Bibolotti sta seguendo attivamente la gestione delle risorse legate al PNRR per conto dell’ente provinciale. Fino a poche settimane fa membro della direzione nazionale di Più Europa, ha lasciato la formazione di Emma Bonino, come scrive lei stessa, “dopo la decisione della segreteria del partito di consegnarsi a Matteo Renzi e Clemente Mastella”. Per Bibolotti, “aderire alla lista Siamo Europei significa scegliere una prospettiva politica di lungo periodo”.