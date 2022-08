L'assessore Dario Danti candidato alla Camera con Sinistra Italiana - Europa Verde - Verdi

"Sono candidato nella lista di Sinistra Italiana - Europa Verde - Verdi per la Camera dei Deputati nella circoscrizione di Pisa e Firenze". E' Dario Danti, assessore comunale a Volterra ed ex assessore all'ombra della Torre, ad annunciare con un post su Facebook la sua candidatura alle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

"Mi sono candidato in tante occasioni, dal consiglio d'istituto del mio liceo fino al Consiglio comunale. Questa volta scegliere di metterci faccia, testa e cuore è ancora più importante: sarà una sfida decisiva alla peggiore destra di sempre - sottolinea Danti - ringrazio tutte le compagne e tutti i compagni per la proposta di candidatura e ringrazio Nicola Fratoianni per avermi voluto al suo fianco nel nostro territorio. Sarà, come sempre, un impegno che porteremo avanti collettivamente, perché questo è il senso autentico del fare politica".