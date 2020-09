Elezioni, urne aperte per eleggere il nuovo governatore della Toscana | La diretta

Urne aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 20 settembre, per eleggere il nuovo presidente della Regione Toscana e i consiglieri regionali. I seggi rimarranno aperti fino alle 23. Si vota anche domani, lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15. Dopo inizieranno gli scrutini per stabilire chi sarà il nuovo governatore che prenderà il posto dell'uscente Enrico Rossi.

Sette i candidati: Irene Galletti, Eugenio Giani, Susanna Ceccardi, Tommaso Fattori, Tiziani Vigni, Marco Barzanti e Salvatore Catello.

In Toscana sono poco meno di 3 milioni, per l’esattezza 2.985.115, gli elettori chiamati alle urne, mentre in provincia di Pisa sono 335.637 i cittadini aventi diritto di voto.

Si tratta di elezioni particolari dal punto di vista delle misure da adottare nell'ottica della prevenzione del contagio da Coronavirus: gli elettori dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e dovranno igienizzarsi le mani. Non sarà però misurata la temperatura: la responsabilità a non presentarsi, se superiore a 37 gradi e mezzo o in presenza di sintomi da Covid, è affidata al singolo elettore. QUI I DETTAGLI SULLE MISURE ADOTTATE

Elezioni amministrative

In due Comuni della provincia di Pisa i cittadini sono chiamati anche ad eleggere il sindaco e i componenti del Consiglio comunale.

Si vota per le amministrative a Cascina, dove i candidati alla carica di sindaco sono sei: Michelangelo Betti, Dario Rollo, Leonardo Cosentini, Michele Parrini, Fabio Poli e Cristiano Masi. QUI TUTTE LE LISTE

Cittadini alle urne per le amministrative anche nel piccolo Comune di Orciano Pisano dove i candidati sono due: Claudia De Blasi (L'Altra Italia) e il sindaco uscente Giuliana Menci (Uniti per Orciano).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Referendum

In tutta Italia, e dunque anche in provincia di Pisa, si vota per il Referendum di riforma costituzionale che prevede, in caso di vittoria del sì, il taglio del numero dei parlamentari. REFERENDUM COSTITUZIONALE: LA GUIDA