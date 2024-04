Elezioni Europee: aperture straordinarie dell’ufficio elettorale del Comune di Pisa

Da sabato 27 aprile a mercoledì 1° maggio l’Ufficio elettorale del Comune di Pisa effettuerà una serie di aperture straordinarie per garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le Elezioni Europee.

L’Ufficio osserverà il seguente calendario di aperture straordinarie: sabato 27 aprile dalle ore 8.30 alle ore 18.00; domenica 28 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.30; lunedì 29 aprile dalle ore 8.30 alle ore 18.00; martedì 30 aprile dalle ore 8.00 alle ore 20.00; mercoledì 1° maggio dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Per maggiori dettagli e informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale (via C. Battisti n. 53, locali Sesta Porta IV Piano) ai seguenti contatti: 050910646/342/521/645/341