Elezioni comunali a Cascina: Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Cosentini

Forza Italia scalda i motori in vista delle prossime elezioni amministrative a Cascina e scende in campo all'interno della coalizione di centro-destra a sostegno del candidato sindaco Leonardo Cosentini. "Oggi come allora siamo a chiedere nuovamente la fiducia dei cittadini cascinesi, ma una fiducia che includa la valutazione del nostro lavoro sul territorio - sottolineano Forza Italia - e proprio sulla valutazione dei cittadini, sulle idee e i suggerimenti che vogliamo costruire un rapporto sempre più diretto con il territorio cascinese all'insegna della continuità del nostro lavoro. Anche se siamo nella settimana di ferragosto e molti cittadini cascinesi saranno in ferie, li invitiamo - se desiderano tenersi aggiornati sul nostro lavoro e le nostre iniziative - a visitare la nostra pagina ufficiale Facebook 'Forza Italia Pisa Coordinamento Provinciale'. Giovedì 13 agosto saremo presenti al mercato settimanale di Cascina: tutta la cittadinanza è invitata".

