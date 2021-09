Elezioni comunali a Buti, Giovanni Donzelli (Fdi) a sostegno della giovane Cristina Bianco

Tappa a Buti sabato 11 settembre per l'onorevole Giovanni Donzelli in sostegno della candidata in Consiglio comunale per Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale Cristina Bianco alle prossime elezioni amministrative di ottobre.

"Anche a Buti c'è la possibilità di votare Fratelli d'Italia nella lista Buti al centro. Fratelli d'Italia si presenta con una ragazza giovane, brava e capace” esordisce Giovanni Donzelli che prosegue: “Una ragazza di 19 anni si impegna nel suo Comune per cambiare: questa è Fratelli d'Italia!".

Tanta partecipazione all'evento organizzato da Fratelli d'Italia. "Credo che i giovani siano importanti per una Buti che guarda al futuro”, ha affermato la candidata Cristina Bianco.

La candidata si è soffermata sulle criticità legate alla pandemia che hanno causato molti problemi sia per la salute dei più anziani, ma anche per la socializzazione dei giovani. Particolare attenzione è stata posta alla sfera economica, in quanto molte famiglie non si possono permettere di pagare un doposcuola e a risentirne sono i ragazzi, privati di esperienze importanti.

"Io essendo nata e cresciuta a Buti conosco le criticità e i punti di forza di questo paese, credo di essere all'altezza per rappresentare i cittadini in Consiglio comunale", ha concluso Cristina Bianco invitando tutti i partecipanti a darle fiducia, indicando la preferenza nella scheda elettorale.