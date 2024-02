Elezioni comunali a Palaia: Marica Guerrini candidata a sindaco del centrosinistra

E' Marica Guerrini la candidata sindaco per il centrosinistra a Palaia. La riserva è stata sciolta al termine di una partecipata assemblea che si è tenuta ieri sera a Forcoli e alla quale hanno partecipato il sindaco uscente Marco Gherardini, amministratori e consiglieri comunali della lista di centrosinistra 'Palaia in Grande', rappresentanti del Partito Democratico locale e consiglieri della lista civica 'Noi, un’altra storia per Palaia', oltre a numerosi cittadini e cittadine.

Una scelta nel segno della continuità dunque, avendo Guerrini ricoperto il ruolo di assessora nelle ultime due legislature nella Giunta guidata da Gherardini, prima con l’incarico di assessora al Bilancio, poi con l’incarico di assessora alla Politiche Sociali e alla Cultura.

Guerrini, dopo aver lavorato come funzionario in un primario istituto bancario, oggi è pensionata. Da sempre dedica molto del suo tempo al prossimo: è infatti volontaria in varie realtà associative, nel territorio palaiese e non solo.

“Accetto questo oneroso impegno che mi viene richiesto proprio per l’amore che porto per il prossimo e per la mia comunità. Grazie anche alla mia famiglia per il grande sostegno - questa la dichiarazione a caldo di una Marica Guerrini visibilmente commossa - mi impegnerò da subito nella stesura di un programma ambizioso e allo stesso tempo pensato nel segno della realizzabilità. Faremo questo assieme alla coalizione civica e alle forze politiche che mi hanno proposto, con l’ascolto attento della cittadinanza e delle sue richieste. Il nostro sarà un progetto civico al servizio delle cittadine e dei cittadini”.