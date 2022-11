Elezioni provinciali, Angori in corsa per il bis: è lui il candidato presidente del Partito Democratico

E' Massimiliano Angori il candidato alla presidenza della Provincia di Pisa per il Partito Democratico. Lunedì serà, 14 novembre, la direzione provinciale del PD, con l'approvazione della relazione del segretario provinciale, ha scelto dunque l'attuale presidente per la corsa alle elezioni del prossimo 10 dicembre. Una decisione presa all'unanimità, con una sola astensione.

"Il Partito ha dato prova di maturità e di responsabilità e per questo ringrazio tutte e tutti - dichiara il segretario provinciale Oreste Sabatino - al netto delle richieste emerse dalla discussione, ho chiesto al presidente Angori di convocare quattro assemblee territoriali per costruire insieme al partito un patto con i territori. Bisognerà mettere a fuoco criticità e obiettivi che l'ente deve perseguire nei prossimi mesi e anni. Non mancherà in questo percorso l'affiancamento e il lavoro della segreteria provinciale".

"A Massimiliano - prosegue Sabatino - un grazie per questi quattro anni di impegno e di servizio, un impegno riconosciuto da tutta la comunità democratica ma anche dai colleghi sindaci, e un in bocca al lupo per tutto quello che verrà".