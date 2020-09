Elezioni, il sindaco Michele Conti alle urne: "Andate a votare, viva la democrazia!"

Questa mattina, domenica 20 settembre, il sindaco di Pisa Michele Conti si è recato alle urne per votare per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e per l'elezione del presidente della Regione Toscana.

Conti lancia il suo appello affinchè i cittadini si rechino alle urne: "Ho fatto il mio dovere di cittadino stamattina, andando a votare per il referendum e per le regionali. Ogni volta che arrivo al seggio avverto sempre quel pizzico di emozione insieme all’orgoglio. Andate a votare, viva la democrazia!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.