Elezioni comunali: Parrini candidato sindaco con Progetto Cascina

Progetto Cascina rompe le riserve e ufficializza la partecipazione alle elezioni amministrative Cascina 2020.

Sarà Michele Parrini il candidato sindaco della lista civica.

L’ambiente, lo sviluppo sostenibile, l’inclusione e il rafforzamento del tessuto sociale: parole chiave che trovano sintesi nel simbolo che si arricchisce di motivi di richiamo.

In programma una serie di iniziative che, nel rispetto delle regole anti-covid, permetterà di incontrare cittadini, portatori di interessi comuni, associazioni.

La presentazione ufficiale avverrà in occasione della prima uscita pubblica, giovedì 18 agosto ore 18:00, presso il Circolo arci SLAP, Via Stradiola 43, a San Lorenzo a Pagnatico.