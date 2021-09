Elezioni comunali a Santa Luce, al via la campagna elettorale del sindaco uscente Carli

Al via ieri sera, martedì 7 settembre, la campagna elettorale della candidata sindaco Giamila Carli (primo cittadino uscente) e dei candidati al Consiglio comunale per la coalizione Insieme per Santa Luce (sostenuta da Pd e Psi), che si sono presentati alla cittadinanza presso la nuova sala polivalente 'Menichini'.

Giamila Carli ha ripercorso quanto fatto negli ultimi cinque anni dall’attuale amministrazione comunale, ricordando che il lavoro, nei primi due, si è concentrato a ripianare il pesante deficit ereditato (circa 700mila euro) e nell’ultimo anno e mezzo nella lotta alla pandemia. Il periodo intermedio è stato dedicato a mettere in cantiere le numerose opere realizzate sul territorio, che hanno migliorato l’aspetto delle quattro frazioni comunali e la qualità della vita dei residenti. L’investimento complessivo ammonta a circa due milioni di euro.

“I valori della lista Insieme per Santa Luce sono radicati nella cultura della gente di questo territorio. Noi non abbiamo mai discriminato in base al colore della pelle né in base al passaporto, ma siamo sempre andati incontro ai bisogni della gente. Così continueremo a fare" ha detto Carli con esplicito riferimento al programma della lista concorrente sostenuta dalla Lega. E a questo proposito ha smentito la tesi secondo cui numerosi problemi affliggerebbero le scuole santalucesi: “Il nostro villaggio scolastico è un fiore all’occhiello, i plessi sono a norma sotto ogni aspetto e gli scolari del tutto al sicuro”.



Durante la serata è stato proiettato il saluto di Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, e un breve filmato di presentazione dei candidati. Ciascuno di loro, dopo l’intervento di Giamila Carli, ha poi spiegato al pubblico le ragioni della propria candidatura. All’incontro hanno partecipato Nicola Landucci (membro della segreteria di Mazzeo) e Mario Iannella (componente della direzione regionale del Pd).Il prossimo appuntamento è fissato per il 16 settembre alle ore 21, quando la candidata sindaco e i candidati al Consiglio comunale si presenteranno nella frazione di Pomaia.