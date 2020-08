Elezioni comunali a Cascina: 'Presentazione spettacolo' del candidato Cristiano Masi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Cristiano ha 38 anni, è sposato e ha tre figlie. Si è diplomato al Liceo Classico e ha trasformato il sogno di un bambino in una professione: il clown. Ha fondato a Cascina “Chez nous...le Cirque” ed è attivo da anni nella UISP - Unione Italiana Sport per Tutti con ruoli direttivi sia a livello regionale che nazionale. Ha deciso di candidarsi a Sindaco di Cascina seguendo la sua vocazione, da sempre presente anche nel suo lavoro, ad ascoltare, aiutare e sostenere i più piccoli e i più deboli, mettendo le sue capacità e la sua esperienza a servizio di una intera città, in piena continuità con ciò che ha sempre fatto. L'esperienza del circo gli ha insegnato la fatica, l’ascolto, il lavoro di squadra e l'equilibrio: userà questi strumenti per la nostra comunità e metterà il suo naso rosso, come un punto sul passato, per tornare a sorridere e a sognare insieme la Cascina dei nostri figli. Venerdì 7 agosto, dalle 21.15, a Cascina presso il Circolo di San Sisto, si terrà uno spettacolo di presentazione gratuito adatto a grandi e piccini: dal palco di Zelig, Stefano Bellani con il suo “Ma tee…?” porterà a Cascina la sua comicità irriverente, il cantautore Alfonso De Pietro si esibirà con la sua musica, e la Compagnia Ribolle darà vita ad una incredibile performance che lascerà tutti a bocca aperta. Cristiano Masi si presenterà prima nelle vesti di clown Rufus e, dopo aver regalato un sorriso ai suoi ospiti, nelle vesti di Candidato Sindaco, raccontando come intende mettere il suo naso rosso al servizio della sua città. L’ingresso alla serata è gratuito, ma è necessario prenotare nel rispetto delle norme imposte dal covid, al numero 328 9445517 (Cristina).

Vi aspettiamo al Circolo Arci, in via San Sisto 10, a San Sisto – Cascina, venerdì 7 agosto alle 21.15.

Gallery