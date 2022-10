Provincia, il 10 dicembre l'elezione del presidente: Angori a disposizione per un secondo mandato

Firmato dal presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori l'apposito decreto per l'induzione delle elezioni del rinnovo della carica presidenziale. "La tornata elettorale si svolgerà sabato 10 dicembre" annuncia Angori.

Si tratta, come è noto, di una elezione di secondo livello in cui saranno chiamati a esprimersi sindaci e consiglieri comunali di tutto il territorio della provincia di Pisa.

"Da parte mia, rinnovo la mia disponibilità a mettermi a disposizione per un secondo mandato, con la consapevolezza della importanza, nonché talvolta fatica, di rivestire un doppio ruolo istituzionale al servizio dei cittadini, delle cittadine e di tutte le comunità che si viene a rappresentare" sottolinea Angori.

"In questi ultimi 4 anni non sono mancati i momenti di difficoltà, e ancora oggi stiamo gestendo la situazione di una crisi economica i cui effetti sono ancora imprevedibili su larga scala, a cominciare dalla mancanza e dal rincaro delle materie prime che, come ovvio, influenzano pesantemente l'attività di un ente grande come la Provincia di Pisa. Provincia che ancora, come tutte le Province del resto, subisce, inoltre, gli effetti e le conseguenze della riforma istituzionale del 2014".

"Ritengo, tuttavia, che sarebbe utile proseguire in continuità un lavoro che abbiamo impostato su più fronti, nonostante la pandemia da Covid19 che abbiamo dovuto gestire, anche come ente di secondo livello, per oltre 2 anni - afferma Angori - in questa ottica proporremo nuovamente un percorso condiviso e costruito con i territori della provincia di Pisa, a partire da quanto fatto e, ottimizzando le energie, per quanto resta da fare, a cominciare dalle nostre competenze primarie. Un vero e proprio patto con i territori, che sarà stilato sulla base di un confronto aperto e costruttivo, fondato sull'ascolto attivo, come sempre abbiamo cercato di fare in questi ultimi 4 anni, stando attenti, nel limite delle nostre possibilità, alle esigenze di amministrazioni comunali, comunità e imprese. Così come è mia intenzione proseguire il buon percorso avviato dalla mia amministrazione provinciale con il tavolo provinciale sull'edilizia scolastica pisana, radicando questa positiva esperienza anche in altre realtà territoriali" conclude il presidente Angori.