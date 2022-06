Flop del referendum sulla giustizia, il quorum è lontano: a Pisa affluenza ferma al 16,70%

Non ha raggiunto il quorum il referendum sulla giustizia. A livello nazionale, secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'affluenza è stata del 20,9%, un dato così basso tanto da poter parlare di flop, un dato lontanissimo da quel 50%+1 che avrebbe consentito di dare validità al pensiero degli elettori sui 5 quesiti a tema giustizia.

In Toscana l'affluenza si è fermata al 19,57%, ancora più basso il dato della provincia di Pisa con il 16,74%. A Pisa comune si è recato ai seggi il 16,70%, mentre l'affluenza più alta si è registrata a Bientina con il 46,20%, un dato trainato però dal fatto che nel comune si votava anche per l'elezione del sindaco, che dunque ha reso più 'appetibile' la chiamata alle urne in una calda domenica d'inizio estate. Il Comune della provincia di Pisa in cui l'affluenza è stata più bassa è Lajatico con il 12,93%.