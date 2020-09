Referendum: affluenza e risultati

Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini italiani hanno votato per il referendum costituzionale che, in caso di vittoria del sì, prevede il taglio di 345 parlamentari: in pratica le Camere passerebbero dagli attuali 945 eletti ai futuri 600.

Referendum, cosa succede se vince il sì

Alla Camera i Deputati complessivi scenderanno da 630 a 400. Occorrerà pertanto un decreto legislativo per ridisegnare i 232 collegi uninominali e i 63 collegi plurinominali.

I Deputati eletti all'estero passano dagli attuali 12 a un massimo di 8.

Il maggior effetto si avrebbe sulla rappresentanza ovvero il numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto. Per la Camera dei deputati tale rapporto aumenta da 96.006 a 151.210.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Al Senato della Repubblica i senatori passano dagli attuali 315 a un totale di 200: occorrerà un decreto legislativo per ridisegnare i 116 collegi uninominali e 33 collegi plurinominali.

I Senatori eletti all'estero passano da 6 a 4.

Il numero medio di abitanti per ciascun senatore cresce da 188.424 a 302.420. Inoltre la Riforma diminuisce da 7 a 3 il numero minimo dei senatori per Regione o Provincia Autonoma tranne Molise (2 senatori) e della Valle d'Aosta (1 senatore)

La riforma prevede espressamente che il numero massimo di senatori a vita non possa essere superiore a 5. Resti immutata la facoltà di nomina che spetta al Presidente della Repubblica per "cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".

Qui, non appena disponibili, pubblicheremo i risultati del referendum di riforma costituzionale.

Referendum come votare il taglio dei parlamentari: pro e contro

