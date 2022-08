Elezioni politiche: l'ex assessore Zambito candidata al Senato con il Pd

L'ex assessore della Giunta Filippeschi Ylenia Zambito è candidata alle prossime elezioni politiche con il Partito Democratico.

"Da ora è ufficiale: sono candidata al Senato della Repubblica nella lista del Partito Democratico al collegio plurinominale della Toscana - annuncia Zambito - per me è un onore candidarmi a rappresentare cittadine e cittadini all’interno delle istituzioni italiane e intendo mettere tutto il mio impegno per confrontare programma e valori della mia candidatura con elettrici ed elettori".



"Sono già al lavoro e prima di tutto incontrerò i sindaci, referenti diretti dei vari territori della Toscana, per una campagna elettorale di proposta e di ascolto che farò casa per casa, strada per strada, incontrando sia cittadini che forze sociali, imprenditoriali, del volontariato - prosegue l'ex assessore - questo percorso però lo dobbiamo fare insieme, perciò a tutte e tutti voi chiedo: scrivetemi, fate proposte, sostenete questo mio impegno".