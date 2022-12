Elly Schlein a Pisa per le primarie del Partito Democratico

Elly Schlein, candidata alle primarie del Partito Democratico per eleggere il segretario, sarà a Pisa domenica 18 dicembre per dialogare con militanti, simpatizzanti e tutti i coloro che vogliono contribuire alla scelta della guida nazionale del PD.

L'appuntamento domenicale che si terrà alla Casa del popolo di Putignano in piazza XXV aprile sarà così organizzato: dalle ore 13:30 alle 14:30 pranzo popolare (prenotazioni 3334668555) e a seguire, fino alle ore 16:00, dialogo con Elly Schlein.



“Vogliamo vederci con le tante persone che stanno dentro al Pd e al percorso costituente, così come fuori e potersi confrontare attorno a quella visione di futuro fatta di proposte concrete da portare come nostro contributo a questo percorso. Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi e da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo. Domenica prossima sarà l'inizio di un bel pezzo di strada da percorrere fianco a fianco", fanno sapere sostenitori e sostenitrici della Schlein.