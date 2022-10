Progetto erp a San Giusto e piano strutturale al centro del Consiglio comunale di Pisa

Domani, martedì 4 ottobre, dalle 14.30, nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa (con diretta streaming, come di consueto). All'ordine del giorno la proroga dei termini di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità relativa agli espropri delle aree interessate dal progetto 'Binario 14', per la realizzazione di 24 alloggi erp in via Alessandro Da Morrona. Successivamente, i consiglieri comunali discuteranno, in relazione al procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale tra i Comune di Pisa e Cascina, degli esiti della fase di controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Infine, verranno discussi la valutazione d'interesse pubblico del fabbricato acquisito alla proprietà comunale di via di Goletta (ex area parcheggio Faro Verde) e la costituzione di una servitù per un impianto di distribuzione del gas di Toscana Energia di proprietà comunale in via Barbolani. Anche questa seduta del Consiglio Comunale si terrà in modalità mista (alcuni consiglieri saranno in presenza altri lo seguiranno da remoto). La successiva seduta del Consiglio comunale si terrà martedì 11 ottobre.