Europa Verde Pisa: "Il parco urbano di Cisanello non sia destinato al mercato"

Apprendiamo che la Fiva Confcommercio Pisa ha proposto al Sindaco di Pisa Michele Conti di spostare il mercato di Via Paparelli presso il Parco di Cisanello.

Come Europa Verde, pensiamo che sia una richiesta paradossale e totalmente contraria alla funzione di un Parco pubblico. Parco che è stato recentemente sottratto alla speculazione edilizia e che deve rimanere un’”isola verde” per il quartiere di Cisanello. E’ evidente che le attività di un mercato cittadino portano invece rumore e sporcizia (più difficile poi da rimuovere rispetto a quanto lo sia in un parcheggio) in una zona che dovrebbe essere riservata alla natura e alla quiete.

Pertanto, rilanciamo l’appello di Legambiente Pisa in proposito e chiediamo al Sindaco Conti che il mercato resti in Via Paparelli o comunque in altre aree già completamente urbanizzate.

Europa Verde Pisa