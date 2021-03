'Marzo Donna': il movimento femminile di Forza Italia lancia due eventi on line

Nel calendario degli eventi in programma di 'Marzo Donna' organizzato da Azzurro Donna regionale, movimento femminile di Forza Italia, la coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Pisa, Mancini Virginia e la coordinatrice comunale Maria Grazia Ghelardoni propongono due eventi da remoto. L’azione di Azzurro Donna è improntata al contatto con il territorio, all’ascolto e all’idea e alle proposte da portare avanti a ogni livello istituzionale.

Il primo incontro si terrà il giorno 22 marzo alle ore 18.00 in collaborazione con il Centro San Marco di Pisa, associazione di volontariato; si parlerà di ‘resilienza’: la testimonianza di due mamme che hanno affrontato il periodo del Covid. Sara possibile seguire l’evento sulla piattaforma Meet .

Il secondo incontro si terrà venerdì 26 marzo alle ore 18.00 e sarà dedicato alle 'Donne nell’arte che hanno cambiato la storia' con contributi della storica dell’arte prof. Marianella Paglianti e la partecipazione della poetessa dott. Veronica Manghesi, sarà possibile seguire l’evento online su piattaforma Zoom.

"Nell’oggettivo clima di difficoltà sociale ed economica provocato dalla pandemia è opportuno evidenziare il decisivo compito svolto dalle donne sia in ambito familiare, attraverso la cura delle problematiche dei figli in un anno così difficile anche a causa della didattica a distanza, sia in ambito lavorativo con la sensibile riduzione di occasioni lavorative e la conseguente crisi economica sottolineano da Azzurro Donna - seppur penalizzate a livello di parità nell’accesso a ruoli dirigenziali, colpite da continui episodi di violenza e di abusi, come purtroppo ci riferiscono le notizie di cronaca quotidiana, le donne hanno sempre rivestito un ruolo decisivo, per la loro naturale forza, nel superamento delle crisi sociali, economiche e politiche".