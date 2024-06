L'idea c'era fin dal 2017, ai tempi di Noi Adesso Pisa. Ieri mattina, 5 giugno, in un sopralluogo fatto presso la ex casa cantoniera dell'Aurelia, il consigliere regionale e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Diego Petrucci e l’assessore del Comune di Pisa Filippo Bedini hanno annunciato che "assieme all’assessore Scarpa, abbiamo avviato le pratiche per fare il passaggio di proprietà della ex casa cantoniera dal Demanio al Comune di Pisa". L'idea, come 7 anni fa, è quella di assegnarla alla Barca Celeste per il Palio di San Ranieri.

"Questo spazio pubblico - ha ricordato Petrucci - è abbandonato da decenni. E' stato occupato abusivamente e fino al 2010 è servito per accogliere i rifugiati. Uno degli obiettivi di Fratelli d’Italia a Pisa è proprio quello di riappropriarsi degli spazi pubblici rendendoli decorosi e riempiendoli di attività. Riteniamo che sia il modo migliore per liberarsi dalla microcriminalità e garantire ambienti sicuri ai cittadini. Quanto fatto dagli assessori Bedini e Scarpa va proprio in questa direzione". Bedini ha confermato: "Abbiamo già un progetto di ristrutturazione dell’edificio e assegnazione come sede della Barca Celeste per il Palio di San Ranieri. Questo sarebbe il primo passo per riqualificare tutto il lungarno, dove è già stata costruita la pista ciclabile. L’obiettivo è quello di realizzare una zona di passeggio e di ritrovo fino al ponte del Cep".

Si tratta di "uno dei tanti lavori che, combattendo una burocrazia sempre più complicata, stiamo cercando di portare a terminare", ha proseguito Bedini. Che poi ha spiegato: "Prevediamo un intervento simile sulla golena dell’Arno che va dalle Piagge al nuovo ponte di Riglione. Anche lì vogliamo acquisire dall'Azienda ospedaliera pisana un'area per riqualificarla e vorremmo trovare il modo di concedere lo spazio ad un'altra società che gestisce le barche. Tutto ciò si inserisce in un progetto complessivo che mira a far avere una sede alle Magistrature del Gioco del Ponte. L’ultima risale a un mese e mezzo fa, quando abbiamo assegnato alla Magistratura dei Leoni un edificio che si trova nel quartiere di San Martino e che era preda del degrado e dei vandali".