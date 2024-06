Domani, giovedì 20 giugno, si terrà una nuova seduta del Consiglio comunale di Pisa: l'inizio dei lavori, in Sala delle Baleari, è fissato dalle 14.30. Dopo una breve comunicazione del consigliere Marco Biondi (Pd) sul ripristino, per medici ed infermieri, dei parcheggi in zona ingegneria, sarà poi la volta di 4 question time.

Il primo, del consigliere Luigi Sofia (SI), è sul degrado e sul pericolo d’incendi in via Merlo. Gli risponderà l’assessore all’ambiente Giulia Gambini. Il secondo, del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune), è sulla vendita dell’ex Stallette da parte del Comune di Pisa e il conseguente allontanamento di alcuni lavoratori che si occupano della produzione di cartoni animati. Gli risponderà l’assessore alla cultura, Filippo Bedini. Il terzo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sulla pericolosità della rotatoria tra la via Bigattiera e via dei Pioppi a Tirrenia. Gli risponderà l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli. Il quarto, infine, della consigliera Dalia Ramalli (Pd), è su i centri estivi 2024. Gli risponderà l’assessore ai servizi educativi, Riccardo Buscemi.

Successivamente i lavori proseguiranno con le interrogazioni, come quella del consigliere Francesco Auletta sull’utilizzo del canale dei Navicelli per fini militari, e con le interpellanze, come quella sulle ludoteche della consigliera Emilia la Croce (La città delle persone). Infine, sarà la volta delle mozioni, come quella, sempre del consigliere Francesco Auletta, sul taglio dei finanziamenti per il progetto relativo alla cura del neonato.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale YouTube dello stesso Consiglio comunale. La successiva seduta si terrà lunedì 24 giugno.