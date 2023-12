Casciana Terme Lari: Federico Tremolanti nuovo assessore al Sociale

E' Federico Tremolanti il nuovo assessore al Sociale del Comune di Casciana Terme Lari dopo le dimissioni lo scorso novembre di Alessandro Tosi. Il sindaco Mirko Terreni ha firmato questa mattina il decreto di nomina.

“Il Comune e i cittadini hanno bisogno di avere una Giunta al completo, compatta e coesa che lavori al servizio di famiglie e imprese per promuovere lo sviluppo di Casciana Terme Lari, composta di persone del territorio che si mettono a disposizione dello stesso. Per questo ho voluto rapidamente individuare una nuova figura pronta a mettersi al servizio, come fa il resto dei componenti della Giunta, per il territorio e i cittadini" sottolinea il sindaco Terreni

Tremolanti, consigliere comunale in carica e classe 1968, è segretario del PSI di Casciana Terme Lari, è sposato con due figli e titolare di una ditta di odontotecnica.

“Do il benvenuto a Federico - dichiara il primo cittadino . sicuro che saprà ricoprire questo incarico con la serietà e il senso di responsabilità che lo contraddistinguono. Adesso la squadra è di nuovo al completo e proseguirà spedita nell'attuazione dei progetti in corso con rinnovato slancio”.

A Federico Tremolanti sono state affidate le deleghe alle Politiche Socio-sanitarie, Diritto alla Casa, Politiche per la Famiglia e Politiche giovanili.

“Sono contento e onorato di questa nomina. Ricoprirò questo incarico con serietà e abnegazione nell’interesse di questo territorio in cui vivo da sempre - dice Tremolanti - contribuendo al completamento del programma di legislatura con particolare attenzione ai soggetti più in difficoltà, garantendo a tutti i cittadini attenzione e ascolto”.