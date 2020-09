'Su la testa!': Rifondazione Comunista in festa al circolo 'La Vettola'

Estate tempo di feste e di politica, che anche a Pisa, in questa calda campagna elettorale per le Regionali, torna con il Partito della Rifondazione Comunista con una tre giorni al circolo Arci 'La Vettola' il prossimo fine settimana: 4-5-6 settembre, dal titolo 'Su la testa!'.

Nel rispetto di tutte le norme previste per far fronte all'emergenza Covid-19, una serie di eventi per far luce sui temi caldi della politica regionale, nazionale ed internazionale.



Si comincia venerdì 4 settembre con un dialogo in compagnia del segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che parlerà del rapporto fra Coronavirus e capitalismo in compagnia di Paola Bigongiari e Danielle Vangieri, candidata alle prossime elezioni regionali nella circoscrizione pisana con la lista 'Toscana a Sinistra' per Tommaso Fattori Presidente.

Sabato 5 settembre, invece, tavola rotonda a più voci su 'Come riparte l’alternativa a Pisa', dedicata alle prospettive di rilancio dell'opposizione alla giunta leghista pisana. Incontro a cui parteciperanno Emanuela Amendola (Possibile), Tiziana Nadalutti (Una Città in Comune), Federico Oliveri (Rifondazione Comunista) e Ciccio Auletta (consigliere comunale Diritti in Comune).

Domenica 6 settembre sarà invece interamente dedicata alla presentazione delle candidature di Rifondazione Comunista nel collegio PISA nella lista TOSCANA A SINISTRA. Saranno presenti Giovanni Bruno e Danielle Vangieri. Conclude Alessandro Favilli (Segretario regionale Rifondazione Comunista Toscana).

Tutte le sere dalle ore 20 ristorante a prezzi popolari.

PRENOTAZIONE RACCOMANDATA al 3384251882 o 3293170387 o al circolo 050961117