Politica, intrattenimento, dibattiti: a Perignano torna la festa provinciale de L'Unità

Politica, confronto, cultura, intrattenimento e buon cibo. Torna la festa provinciale de L'Unità, quest'anno a Perignano (Spazio Pertini) dal 6 al 17 luglio. Alla sede della federazione del Partito Democratico di Pisa la presentazione dell'edizione 2023 della Festa. Erano presenti Oreste Sabatino, segretario provinciale PD, Gabriele Toti responsabile organizzazione provinciale, la tesoriera provinciale Serena Dilda e Paolo Coppini, segretario PD dell'Unione comunale di Perignano.

"Dalla Cornice di San Miniato dello scorso anno alla Valdera, a Perignano, un luogo che ha già una grande tradizione di Feste. Ci aspettano 11 serate e 11 iniziative politiche e avremo modo di confrontarci con i nostri iscritti, con gli amministratori, con i rappresentanti regionali e nazionali sui temi dell'estate militante. Tra questi, l'autonomia differenziata, la transizione ecologica, l'attuazione del PNRR, su cui l'attuale governo di destra sta fallendo. Ci confronteremo per portare in campo quella che è la nostra posizione sia a livello nazionale, sia a livello locale con un occhio poi al 2024 in ottica di elezioni amministrative nelle quali andranno al voto 26 su 37 Comuni. Voglio ringraziare l'Unione comunale di Perignano per aver accettato di ospitare la Festa provinciale e soprattutto le volontarie e volontari che sono già al lavoro da giorni, il loro impegno e la loro disponibilità sono preziosi per tutto il partito" dichiara il Segretario provinciale Oreste Sabatino.

Commenta il responsabile organizzazione Gabriele Toti: "Le Feste sono un momento di ritrovo per la nostra comunità democratica. Ne sono già iniziate diverse in provincia, Cascina e Santa Croce ad esempio, e contestualmente a quella provinciale inizierà quella di San Miniato. Questo ci dà l'opportunità di girare i territori, di conoscere sempre di più la grande forza della militanza che c'è dietro tutto questo, come quella presente a Perignano che è una Festa di per se' ben strutturata e con un percorso ben definito. Tra gli ospiti di questa edizione della Festa provinciale avremo il Presidente della regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, l'assessora regionale Alessandra Nardini e il consigliere regionale Andrea Pieroni; ma anche ospiti di respiro nazionale come Il capogruppo al senato Francesco Boccia, i senatori Dario Parrini, Valeria Valente e Ylenia Zambito, la deputata Simona Bonafè e il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini",

Conclude il segretario dell'UC di Perignano Paolo Coppini "Ringraziamo la Federazione di Pisa per aver scelto Perignano per questa edizione della Festa. Un riconoscimento del nostro impegno politico che ci spinge sempre di più a cercare quel salto di qualità che già negli ultimi tempi è stato fatto grazie anche al lavoro di molti che ci ha portato ad avere quasi il doppio degli iscritti".

All'inaugurazione della Festa prevista per giovedì 6 luglio alle ore 19 saranno presenti il segretario regionale Emiliano Fossi, il Responsabile PD nazionale iniziativa politica Marco Furfaro insieme al Sindaco di Casciana Terme Lari Mirko terreni, alla Vicepresidente della provincia di Pisa Arianna Buti, alla Presidente di ANCI Giovani toscana Francesca Brogi, al Segretario provinciale Oreste Sabatino, alla Presidente dell'Assemblea provinciale Angela Pisano e al Segretario dell'Unione comunale di Perignano Paolo Coppini.