Festa provinciale de l'Unità: San Miniato scalda i motori

Si è svolta lunedì 4 luglio la conferenza stampa per presentare la Festa provinciale de l’Unità 2022, alla presenza del Segretario Provinciale PD della Federazione di Pisa Oreste Sabatino, della Segretaria PD dell’unione comunale di San Miniato Azzurra Bonaccorsi, del capogruppo in consiglio comunale Marco Greco (e responsabile del programma), di altri componenti sia della segreteria provinciale sia del team organizzazione della Festa e dei volontari. Quest'anno sarà proprio San Miniato la cornice della Festa provinciale de l’Unità. Una scelta presa all’unisono da tutta la segreteria provinciale, un modo per essere davvero presenti su tutta la provincia e in particolare per dare un segno di forte vicinanza al territorio del Cuoio. C’è la volontà e la voglia di ritrovarsi e di ritrovare il vero spirito del Partito Democratico. "E’ un partito democratico che riparte nel segno dell’unità e della condivisione" dichiara Sabatino. "La Festa richiede tanti sforzi, ed è possibile solo grazie all’impegno costante delle donne e degli uomini che stanno lavorando per una buona riuscita". Tutti i giorni sono in programma tanti incontri e dibattiti su temi vicini al territorio ma anche dal respiro più ampio e che puntano a coinvolgere quante più persone possibile.



Alcuni degli appuntamenti:

- 7 Luglio: INAUGURAZIONE ore 19 con Simona Bonafè (Segretaria Regionale PD), Simone Giglioli (Sindaco di San Miniato) Oreste Sabatino (Segretario provinciale PD) Azzurra Bonaccorsi (Segretaria Comunale PD) Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana) Alessandra Nardini (Assessore Regionale) Antonio Mazzeo (Presidente del Consiglio Regionale) Andrea Pieroni (Consigliere Regionale)

- 8 luglio: ORE 21.30 STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE ALLA POLITICA ALLARGATA - Gruppi di Lavoro

- 10 Luglio: ORE 21.30 'L’EREDITA’ DI SASSOLI. POLITICA ED EUROPA' Con On. Stefano Ceccanti e Prof.ssa Maria Pini.

- 11 luglio: ORE 21.30 '100 ANNI DI ENRICO BERLINGUER' Con Enrico Morando (Già Senatore del PD) Fabrizio Cerri (Presidente Direzione Provinciale del PD Pisa) e Enzo Cintelli (Membro dell’Assemblea Comunale PD San Miniato)

- 12 luglio: ORE 21.30 'AUTONOMIA DIFFERENZIATA:COSA CAMBIA PER LA TOSCANA?' Con Stefano Ciuffo (Assessore Regionale agli enti locali) Massimiliano Angori (Presidente della Provincia di Pisa) e Mario Iannella (Responsabile Enti Locali Segreteria Provinciale PD Pisa)

- 13 luglio: ORE 21.30 'QUALE SVILUPPO ECONOMICO PER LA PROVINCIA DI PISA?' Con Leonardo Marras (Assessore Regionale allo Sviluppo Economico))

- 14 luglio: ore 21.20 'FOCUS: SCUOLA E FORMAZIONE' con Alessandra Nardini (Assessore Regionale alla Scuola e alla Formazione) On. Lucia Ciampi (Deputata PD) e Liviana Canovai (Responsabile Scuola Segreteria Provinciale PD Pisa)

- 15 luglio: ore 21.30 A TU PER TU CON Luca Lotti (deputato PD)

- 16 luglio: ore 19.00 'GIOVANI E POLITICA' con i Giovani democratici della Federazione di Pisa e alle 21.30 'FONDATA SUL LAVORO. SICUREZZA, SALARIO MINIMO E GIOVANI' con Sen. Tommaso Nannicini (Senatore PD) e Marco Greco (Capogruppo Pd San Miniato Responsabile Lavoro e Sviluppo

Economico Segreteria Provinciale PD Pisa)

- 17 luglio: 'UN NUOVO MODELLO PER LA SANITA’ TOSCANA' Con Simone Bezzini (Assessore Regionale alla Sanità) e Alessandro Cipriano (Responsabile Sanità Segreteria Provinciale PD Pisa) Saluti di Sergio Di Maio (Presidente Sds Pisana) e Simone Giglioli (Vice presidente Sds Empolese Valdarno Valdelsa)

- 18 Luglio: Cena con il Presidente della Regione Eugenio Giani e alle 21.30 'LA TOSCANA DIFFUSA' con Eugenio Giani.

- 19 luglio: 'FOCUS: LEGALITA’. L’EREDITA’ DEI GIUDICI FALCONE E BORSELLINO' Con Francesca Brogi (Sindaca di Ponsacco e responsabile Legalità Segreteria Provinciale PD Pisa)

- 20 luglio: ORE 21.30 'GUERRA IN UCRAINA. QUALI SCENARI PER L’UNIONE EUROPEA?' Con On. Piero Fassino (Deputato PD e Presidente Commissione Affari Esteri Camera dei Deputati)

- 21 Luglio: ore 21.30 'LAVORO, AUTONOMIA E VIOLENZA. ESSERE DONNA OGGI' Con Sen. Valeria Valente (Senatrice PD e Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio), Alessandra Nardini (Assessore regionale Pari Opportunità) Laura Rimi (Conferenza Toscana Donne Dem)

- 23 Luglio: ore 21.30 'FOCUS: AGRICOLTURA E TURISMO: PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE' con Andrea Pieroni (Consigliere Regionale) On. Susanna Cenni (Deputata PD) Marco Gherardini (Sindaco di Palaia) Giamila Carli (Sindaca di Santa Luce e Responsabile Agricoltura Segreteria Provinciale PD Pisa) e Massimo Malfetti (Responsabile Turismo della Segreteria Provinciale PD Pisa)

- 24 Luglio: ORE 21.30 'TOSCANA 2050' Con Antonio Mazzeo e Oreste Sabatino

- 25 Luglio: ORE 21.30 PRESENTAZIONE LIBRO Le Feste de L’Unità del PCI a San Miniato di Delio Fiordispina con Vannino Chiti, Sergio Staino, Oreste Sabatino e Francesco 'Cecco' Rizzo

- 26 Luglio: ORE 19 'FOCUS: LE POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE' Con Sen. Valeria Fedeli (Senatrice PD) Serena Spinelli (Assessora Regionale) Giulia Deidda (Sindaco di Santa Croce sull’Arno) e Ivetta Parentini (Responsabile politiche abitative Segreteria Provinciale PD Pisa); ORE 21.30 LA GIUNTA INCONTRA I CITTADINI Con Sindaco e Assessori Comunali di San Miniato



- 27 Luglio: SERATA CONCLUSIVALo spazio ristorante sarà aperto tutte le sere e non mancheranno, oltre confronto politico, uno spazio libreria e momenti di svago con musica e spettacoli . Parteciperà inoltre il Segretario nazionale Enrico Letta.