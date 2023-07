Una festa a tappe per Rifondazione Comunista

Torna la Festa della Federazione di Pisa di Rifondazione Comunista con una nuova formula itinerante che si svolgerà durante i mesi estivi in vari comuni della provincia.

Il primo appuntamento è da venerdì 21 a domenica 23 luglio, presso il Circolo ARCI 'Il Botteghino', in via Tosco Romagnola n.455, La Rotta-Pontedera.

In ogni giornata ci saranno iniziative politiche di dibattito e confronto su temi fondamentali per il territorio (ambiente, salute, sanità), cena popolare, spettacoli musicali e video, banchetti di associazioni.

Nel corso delle serate sarà allestito un apposito banchetto per la raccolta delle firme per la promozione delle due leggi di iniziativa popolare su salario minimo a 10€ e per introdurre il reato di omicidio sul lavoro (campagne di Unione Popolare assunte da Rifondazione Comunista a livello nazionale).

Di seguito il programma completo:

VENERDÌ 21 LUGLIO

Ore 18,00:

L’AMBIENTE NON SI SVENDE. (Fatti e misfatti di) malagestione dei territori, tra incuria, inquinamento, grandi opere e militarizzazione

Con:

ROBERTO BALATRI, geologo (PRC-Fed.Lucca/Versilia)

FABRIZIO CALLAIOLI, avvocato (PRC-Fed.Piombino)

LEONARDO BECHERI (segreteria regionale PRC)

Coordinano: GIOVANNI BRUNO (Segretario PRC Federazione di Pisa e ENRICO MAZZUOLI, Direttivo Circolo PRC 'Karl Marx' Pontedera

Intervengono comitati locali, coordinamenti e organizzazioni sociali del territorio.

Sono invitati i/le consiglier* elett* nei Comuni della provincia di Pisa in liste appoggiate da Rifondazione Comunista

Ore 22,00: CONCERTO elettroacustico e di alternative rock con:

STRANAMORE (alternative rock)

+ UNA (duo elettroacustico)

SABATO 22 LUGLIO

Ore 17,30:

PER LA SANITÀ PUBBLICA: INSORGIAMO! Assemblea regionale aperta con la partecipazione di operatori e operatrici del mondo della sanità, delle associazioni, dei comitati e dei coordinamenti territoriali.



Ore 21,30:

PROIEZIONE del docu-film: 'C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA – GIACARTA STA ARRIVANDO'. Interverrà il regista Federico Greco.

DOMENICA 24 LUGLIO

ORE 22,00:

LA NOTTE DELLA TARANTA PISANA – musiche e danze popolari (pizzica e taranta) con il gruppo musicale LE FIGLIOLE e le danzatrici dell’associazione DANZEASSUD