Festa di 'Una città in comune' con ospite Mimmo Lucano

'Un mare di solidarietà' si chiama la festa di 'Una città in comune', la formazione politica attiva da anni a Pisa rappresentata in Consiglio Comunale da Diritti in Comune. Torna in presenza domani, 18 dicembre dalle ore 16 alla Stazione Leopolda, con ospite Mimmo Lucano. Sarà fatto un bilancio collettivo del lavoro dentro e fuori l'assemblea cittadina, in vista anche delle prossime elezioni amministrative del 2023.

"Discuteremo - scrive in una nota Ucic - di come la pandemia ha reso più acuti tutti i problemi politici e sociali che già affliggevano la nostra città e il mondo intero, ma anche dei tanti modi in cui durante questa grande crisi si sono moltiplicate le forme di resistenza, le vertenze, le forme di progettualità e di solidarietà. E lo faremo coi tanti soggetti collettivi che incrociamo nella nostra attività quotidiana: associazioni, comitati, circoli culturali, lavoratori e lavoratrici in lotta, collettivi. Dalle 16 infatti ci saranno i banchetti, le campagne informative, gli interventi di Africa Insieme, Amnesty, ANPI, Archivi della Resistenza, ARCI, Casa della donna, COBAS Scuola, DESAT, El Comedor estudiantil, Emergency, Genova venti zero uno, GIT-Banca etica, Greenpeace, Il Chicco di senape, Italia Cuba, Jimuel, La Comune, La Rossa, Legambiente, MicroMag Altro Tirreno, Pink riot, Possibile, Partito Rifondazione Comunista, Un ponte per. Sarà possibile ammirare la mostra a cura di Imago, e sottoscrivere sia l’Iniziativa dei cittadini europei Noprofitonpandemic per la sospensione dei brevetti sui vaccini, sia le petizioni per la Maratona dei Diritti 'Write for Rights 2021' di Amnesty".

Come detto, ospite sarà l'ex sindaco di Riace: "Anche per questo abbiamo pensato che fosse importante la presenza di Mimmo Lucano che interverrà alle 18, intervistato da Sergio Bontempelli di Africa Insieme: Mimmo Lucano che ha fatto della solidarietà il cuore della propria pratica politica, che per questo è diventato una bandiera a livello internazionale e che per questo è stato e continua ad essere vessato e perseguitato. Perché nel mondo del neoliberismo la solidarietà è un crimine, anzitutto culturale: e va punito in modo esemplare. Ma nel nostro mondo è un valore, anzi: il valore dei valori. Anche per questo a conclusione della festa ci sarà un’apericena: le donazioni che raccoglieremo saranno devolute alle spese per il sostegno della causa di Mimmo Lucano. Concluderà la serata Rozza & Babi dj7".