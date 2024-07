Si chiude la Festa de l'Unità di Cascina, giunta al terzo anno consecutivo

"Grazie, grazie davvero a tutte le persone che hanno partecipato e animato la nostra Festa de l’Unità. Il ringraziamento più grande va però a tutti i volontari e a tutte le volontarie che con il loro impegno e dedizione hanno consentito di portare a termine una straordinaria e felicissima edizione della Festa". E' particolarmente soddisfatto il segretario del Pd di Cascina, Giovanni Russo, all’indomani la conclusione della Festa dell’Unità a Santo Stefano a Macerata.

"Siamo entusiasti e orgogliosi per l’esito di questa iniziativa - ha proseguito Russo - che ha coinvolto centinaia e centinaia di cittadini ogni sera. Non era affatto scontato mantenere viva la partecipazione popolare che è alla base delle nostre feste e che ci consente non solo di passare una serata mangiando e bevendo insieme, ma permette di arricchirsi ascoltando dibattiti di carattere locale e sovracomunale come abbiamo proposto anche quest’anno, oppure, semplicemente fare quattro chiacchiere sulle questioni politiche e amministrative, locali o nazionali".

Giunge quindi al terzo anno consecutivo, dopo uno stop di qualche anno, la Festa de L'Unità di Cascina. "Il Pd - sottolinea Russo - continua a credere convintamente nella Festa e nelle sue radici popolari, portare avanti questa attività ci permette di farle diventare sempre più profonde e vitali. Anche quest'anno abbiamo registrato una bellissima e crescente partecipazione. Una tradizione che, anticipo già, continuerà anche il prossimo anno, sull’onda di un entusiasmo frutto di un risultato eccezionale e di un impegno che difficilmente si trova altrove e merita di esser mantenuto e valorizzato. Un ringraziamento dovuto anche alla frazione di Santo Stefano a Macerata che ha ospitato la Festa per il secondo anno consecutivo".