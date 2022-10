Biondi (Pd): "No ai fontanelli d'acqua a pagamento"

Torna sulla questione fontanelli il consigliere comunale Pd Marco Biondi. Dopo aver anticipato nello scorso marzo la questione, oggi il rappresentante torna a chiedere all'amministrazione di parificare il servizio alle altre case dell'acqua presenti a Pisa, per non "creare una disparità tra i quartieri cittadini".

"Oggi lunedì 3 ottobre l'amministrazione comunale - scrive in una nota - inaugura i suoi primi due fontanelli 'Casa dell'acqua' in Piazza Giuseppe Giusti, a San Marco, e in Piazza D'Antona a Riglione. A Pisa ci sono già due fontanelli realizzati dal centrosinistra in collaborazione con Acque, sono a Pisanova e al Cep. Queste case dell'acqua sono molto utilizzate con un notevole risparmio a livello economico per le famiglie e un minor impatto sull'ambiente visto che concorrono all'abbattimento dell’utilizzo della plastica. I fontanelli esistenti sono completamente gratuiti e l'erogazione dell'acqua non ha nessun costo per i fruitori, al contrario i nuovi fontanelli del centrodestra sono a pagamento, andando a creare una disparità tra i quartieri cittadini, zone di serie A e zone di serie B. Soprattutto in un momento come questo in cui molte famiglie non sanno come arrivare in fondo al mese visti i continui rinacari di gas ed elettricità con bollette insostenibili il Comune invece di aiutare i cittadini lasciando gratuite le case dell'acqua le mette a pagamento andando a gravare là famiglie, soprattutto quelle già in difficoltà, di un ulteriore costo".

"Nel quartiere di Riglione - ricorda Biondi - furono raccolte oltre 400 firme per chiedere di avere un fontanello gratuito, firme e richiesta che ha trovato solo il silenzio da parte della destra. Invito ancora una volta l’amministrazione comunale - conclude - a tornare sui suoi passi e rendere anche i nuovi fontanelli gratuiti in segno di stesso trattamento dei quartieri cittadini e di aiuto a tutte quelle famiglie che sono in difficoltà a causa di tutti i rincari delle bollette".