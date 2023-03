Parcheggio di Putignano e fontanelli a pagamento: il consigliere Biondi (Pd) chiede notizie al sindaco

Doppia interrogazione del consigliere Marco Biondi (Pd) al sindaco di Pisa, Michele Conti, su quando verrà realizzato il parcheggio lungo via di Putignano e sul perché non è stato ancora fatto il regolamento per la distribuzione delle tessere per l’erogazione gratuita dell’acqua per i fontanelli in piazza D’Antona, nel quartiere di Riglione, e in piazza Giusti, nel quartiere di San Giusto.

“Da quando è stato ripristinato il doppio senso di circolazione su via di Putignano - così scrive Biondi nella sua prima interrogazione - molti cittadini lamentano la mancanza di posti auto ed è dal 26 gennaio 2021 che è stata adottata una delibera di Consiglio comunale con la quale si proponeva la realizzazione di un parcheggio lungostrada, all’interno della medesima proprietà privata, al fine di garantire sia un miglior utilizzo del parcheggio che un minore impatto nei confronti delle proprietà, tutelando altresì la corte esistente. Sono passati ormai - conclude Biondi - molti anni e non sappiamo ancora quando verrà realizzato”.

“Come si ricorderà, lo scorso 3 ottobre - ha poi scritto il Biondi nella sua seconda interrogazione - sono stati inaugurati un fontanello in piazza D’Antona nel quartiere di Riglione e uno in piazza Giusti a San Giusto. Questi ultimi fontanelli, a differenza di quelli al Cep e di Pisanova, erogano acqua a pagamento (5 centesimi al litro e acqua gassata a 10 centesimi al litro). L’attuale amministrazione sosteneva che sarebbe stato predisposto un regolamento per dotare le categorie meno abbienti di cittadini, da individuare tramite fasce di Isee, di tessere prepagate da distribuire gratuitamente per usufruire dell’acqua di questi fontanelli. Questo regolamento non è stato ancora pubblicato e le tessere prepagate non sono state quindi distribuite”.