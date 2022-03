Fontanello dell'acqua a Riglione, Biondi (Pd): "Sarà fatto? E sarà pubblico o a pagamento?"

Il bilancio positivo dei fontanelli dell'acqua pubblica, resi noti da Acque Spa, fa tornare il consigliere comunale Pd Marco Biondi sulla vicenda della struttura di Riglione, mai realizzata. Scrive in una nota Biondi che stando "numeri importanti in provincia di Pisa sia a livello economico per le famiglie sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale con minore plastica prodotta e quindi minori emissioni di anidride carbonica, non si riesce a capire come il Comune di Pisa da quando si è insediata la nuova amministrazione non abbia ancora attivato nessuna convenzione per ampliare il progetto acqua ad alta qualità sul territorio comunale, incrementando i due fontanelli presenti a Pisanova e al Cep, realizzati dalla passata amministrazione".

"Da anni l’attuale giunta - ricorda il consigliere - ha promesso di realizzare un fontanello nel quartiere di Riglione, in piazza d’Antona dove si svolge il normale mercato settimanale. Già nell’estate del 2020 il sindaco Conti aveva, durante l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della piazzetta delle Donne, annunciato la realizzazione di un fontanello d’acqua come quelli realizzati da Acque spa a Pisanova e al Cep. Dopo mesi di immobilismo a seguito di miei atti in consiglio comunale avevo scoperto che intenzione dell’attuale amministrazione era realizzare un fontanello non più gratuito ma a pagamento, evidentemente classificando i residenti di Riglione e dei quartieri limitrofi cittadini di serie B. A tal proposito si ricorda anche la raccolta di oltre 400 firme dei cittadini e le proteste del quartiere contro il fontanello a Pagamento. A dicembre 2021, con un ritardo mostruoso, doveva essere pubblicato il bando per la realizzazione del fontanello di Riglione. A marzo 2022 dopo anni di promesse non si vede ancora il cantiere per la sua realizzazione. Che fine ha fatto il fontanello? Verrà realizzato a pagamento o il comune ha ascoltato le nostre richieste e quelle dei cittadini e sarà gratuito come gli altri due fontanelli presenti sul nostro territorio?".