Formalizzata e costituita la coalizione Insieme per Vecchiano per la ricandidatura di Angori a sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Formalizzata e costituita la coalizione Insieme per Vecchiano, che storicamente amministra il comune vecchianese, e che sostiene la ricandidatura del Sindaco Angori. Si è svolto infatti nei giorni scorsi un incontro tra i responsabili delle forze politiche del centro sinistra di Vecchiano e cioè il Partito Democratico, il Partito repubblicano, il Partito di Rifondazione Comunista e Sinistra Civica Ecologista. La riunione si è svolta alla presenza del Sindaco Massimiliano Angori. Nell’incontro si è parlato di come organizzare il cammino da qui alle elezioni amministrative, previste a ottobre prossimo, con la stesura di un programma elettorale e di una lista di candidati da presentare alla comunità vecchianese. Erano presenti Bruno Sermonti (Pri), Boschetti e Spinesi (Pd), Cerri e Guerrucci (Rc) e Paolo Fornai (Sce).

Il Segretario del Partito democratico Ivano Boschetti si è dichiarato soddisfatto "per il lavoro fin qui svolto, che ha visto la entusiasta conferma da parte di tutta la coalizione della candidatura a Sindaco di Angori al quale, proprio perché forte di un primo mandato, è stato affidato il compito di predisporre una bozza di programma. Si tratterà di una prima bozza da integrare", ha aggiunto Boschetti, "attraverso gli incontri che la coalizione porterà avanti al proprio interno, ma anche con le altre forze politiche sociali ed economiche che potranno così partecipare attivamente e dare il proprio contributo alla costruzione di un programma rispondente alle esigenze dei cittadini e di tutta la nostra comunità". "Sono onorato di essere sostenuto dalle forze della coalizione di Insieme per Vecchiano" ha affermato il Sindaco Massimiliano Angori, "e ho accolto con entusiasmo e responsabilità l’invito a predisporre un programma che parta dalle numerose cose concrete fatte durante questa legislatura, nonostante abbiamo dovuto far fronte alla vicenda legata al contenzioso con Asbuc e alla pandemia, due elementi che hanno avuto un peso rilevante su tutto il nostro operato di questi 5 anni. Nonostante tutto ciò siamo riusciti a mettere in cantiere dei buoni risultati per la collettività, e siamo pronti per gettare le basi di un futuro in cui si portino a compimento altri progetti e percorsi, insieme a nuove opere, per migliorare sempre più il benessere della nostra collettività e della popolazione del territorio vecchianese, anche alla luce delle nuove sfide che la stessa pandemia ci impone di affrontare, e lo faremo con la serietà e l'impegno che contraddistinguono da sempre la nostra coalizione".

Segretario della Unione Comunale PD Vecchiano

Ivano Boschetti