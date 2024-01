Forza Italia Pisa verso il Congresso Provinciale

"Forza Italia Pisa guarda al futuro valorizzando la propria eredità storica". Il Congresso Provinciale, previsto per domenica 28 gennaio alle ore 10 presso il Grand Hotel Duomo a Pisa, rappresenta per il partito "un'occasione cruciale - si legge nella nota - per consolidare la struttura organizzativa del partito e riaffermare la nostra presenza dinamica nell'arena politica di Pisa".

L'evento segna "un ulteriore passo verso l'affermazione dei principi di libertà, responsabilità e progresso, pilastri dell'azione politica che Forza Italia intende perseguire. Sarà, inoltre, un momento privilegiato per dare ascolto e spazio alle idee e alle proposte dei nostri iscritti e sostenitori, il cui contributo è essenziale per il nostro percorso".

Nel corso del Congresso "affronteremo le sfide e le opportunità per il territorio pisano, e si procederà all'elezione del Coordinatore Provinciale e dei membri del Coordinamento Provinciale, in conformità con il nostro Regolamento per lo Svolgimento dei Congressi Provinciali. Tale scelta è imprescindibile per rinvigorire la nostra struttura a livello locale e per assicurare una rappresentanza attenta e reattiva alle necessità della comunità. Con il Congresso Provinciale di Forza Italia Pisa vogliamo instaurare un dibattito aperto e propositivo, essenziale per delineare le direttive della nostra azione politica nel futuro immediato e a lungo termine".