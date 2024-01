Sicurezza a Pontedera, la replica di Papiani (PD): "Dall'opposizione polemiche pretestuose"

Il segretario del Partito Democratico di Pontedera, Francesco Papiani, interviene sul tema della sicurezza in città replicando al consigliere comunale di opposizione Matteo Bagnoli, "il quale avrebbe ricevuto le lamentele di alcuni residenti di via Mameli e di via Stefanelli circa piccoli episodi di microcriminalità, addossandone la colpa, in modo pretestuoso, sull’amministrazione cittadina".

"Ancora una volta - prosegue Papiani - il consigliere Bagnoli preferisce spendere il proprio tempo sollevando polemiche pretestuose, per bieco calcolo politico, piuttosto che impegnarsi seriamente per la città. Infatti, descrivere Pontedera come un 'orinatoio a cielo aperto', parlare di un luogo ostaggio della criminalità ed in preda a continui atti di vandalismo, non corrisponde minimamente alla realtà, testimoniata dall’aumento vertiginoso dei nuovi residenti pontederesi, che hanno portato la città per la prima volta a superare i 30.000 abitanti".

Il segretario PD continua: "Peraltro, i fatti di microcriminalità raccontati sono avvenuti in alcune vie centrali, appena dietro il corso, e lo stesso Bagnoli, nel giorno dell’Epifania, su Facebook riconosceva che 'le attività prosperano nel centro della città': come è possibile che prosperino attività, e come possono tante persone scegliere di venire ad abitare in una città insicura e governata dall’illegalità?".

"E’ evidente che Fratelli d’Italia a Pontedera vive in un comitato elettorale permanente, preferendo descrivere una città pericolosa, danneggiandone l’immagine, solamente per attacchi pretestuosi contro il sindaco Franconi. Si dimenticano forse, i consiglieri di opposizione, che a soli 20 km da qui c’è Pisa, governata da una giunta di centrodestra ormai da più di 5 anni, dove prosperano davvero fatti criminosi efferati mai avvenuti prima? La verità è che purtroppo l’ordine e la sicurezza pubblica di una città, così come la prevenzione e la repressione della microcriminalità, è di competenza del Ministero dell’Interno, come ben sanno gli esponenti di Fratelli d’Italia".

Papiani precisa: "Invece di spendere il proprio tempo a tentare goffamente di screditare l’amministrazione locale e il sindaco Franconi, che si preoccupino di intercedere presso il ministro Piantedosi perché aumenti le risorse umane e strumentali delle nostre forze dell’ordine locali, che già in precarie condizioni svolgono un lavoro eccellente".

"Purtroppo, come per i fondi per gli alluvionati di novembre, quando promisero di intercedere presso il Ministero (e non un euro è arrivato da Roma), l’impressione è che il consigliere Bagnoli e tutto il gruppo di Fratelli d’Italia siano bravissimi quando si tratta di puntare il dito o di promettere, ma piuttosto deficitari quando si tratta di agire e concludere".