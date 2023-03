Fratelli d'Italia: come spendere bene i soldi che arrivano dal porto

Il gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale annovera tra le sue fila due “Marinesi doc” come Francesco Niccolai e Maurizio Nerini che sono euforici della notizia dell'arrivo dei soldi dall'accordo transattivo per la definizione del contenzioso tra il Comune di Pisa e la Società. NA.MI.RA SPGRA del porto di Boccadarno.

Un accordo ottimale, che consente il successivo ed atteso completamento sia delle opere previste nella zona del retro-porto di Marina di Pisa che delle opere viarie necessarie, anch'esse già previste dal piano. I fondi ci permettono anche di dare gambe ad un nostro ordine del giorno, prima firmataria il capogruppo Giulia Gambini, che avevamo prospettato a settembre alla maggioranza, finalizzato all'impiego di questa ingente somma: atto poi approvato con il sostegno di tutta la maggioranza e che ha invece visto la non partecipazione al voto del PD e la contrarietà di Auletta.

Per FdI è essenziale lo sviluppo dei progetti, già presenti nei documenti di mandato elettorale, per realizzare le opere di manutenzione straordinaria degli alloggi popolari ERP di vari quartieri della città, per la realizzazione nella zona del Canale dei Navicelli di un “centro remiero” di eccellenza per la valorizzazione del canottaggio, quale importante disciplina sportiva che ha radici nella storia e nelle tradizioni della città, ma soprattutto per il Litorale stesso, con la riqualificazione dell'asse viario via Maiorca-via Repubblica Pisana via Padre Agostino da Montefeltro, il nostro Lungomare. Il tutto a completamento delle piazze già realizzate in questa consiliatura e di quella in lavorazione come Piazza Viviani.

Non ultimo come importanza un pensiero ed un impegno vanno anche alla possibile illuminazione del Viale d'Annunzio che andrebbe a vantaggio della sicurezza e anche "romanticamente" unendo con la luce Pisa al proprio Litorale.