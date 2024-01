Fratelli d'Italia Pontedera, tramite gli esponenti Matteo Bagnoli e Nicolò Stella, esprime "profonda preoccupazione per la situazione nel quartiere stazione. Il sindaco Matteo Franconi nel suo programma elettorale del 2019, aveva promesso ai cittadini il trasferimento della sede della Polizia Locale nel quartiere. La realtà attuale dimostra che questa promessa è rimasta lettera morta".

"Nonostante l'assegnazione di fondi significativi nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, con uno stanziamento di 100mila euro per la progettazione e un milione di euro per la realizzazione entro il 2022 - proseguono - l’opera non è mai stata neanche avviata. Questo ha avuto gravi conseguenze sulla sicurezza della zona, che oggi è caratterizzata da una diffusa presenza di microcriminalità e degrado".

Fratelli d'Italia sostiene con convinzione che "tale quartiere non possa essere lasciato al proprio destino e riafferma il suo impegno incrollabile nel perseguire il miglioramento della sicurezza e della qualità della vita in questa zona. La situazione attuale richiede una mossa strategica, c'è la necessità di realizzare al più presto un presidio delle forze dell’ordine senza attendere la costruzione della Caserma dei Carabinieri che sicuramente avrà i sui tempi biblici. Ricordiamo che la prima conferenza stampa che annunciava l'imminente costruzione è avvenuta il 12 dicembre 2020. Sono passati tre anni e ancora gli autobus che dovevano lasciare spazio sono nel medesimo posto".