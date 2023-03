Pontedera, furti sulle auto parcheggiate alle Tre campane: "Pattugliamenti e telecamere nella zona"

"Tutta la nostra solidarietà alle famiglie che domenica alle Tre Campane hanno parcheggiato l’auto lungo la strada per fare un’escursione nella natura e al loro ritorno hanno trovato una brutta sorpresa. Le auto, infatti, sono state prese di mira da qualche ladro che le ha forzate per rubare quello che c’era all’interno". A denunciare l'accaduto è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Pontedera Matteo Bagnoli.

"Come già richiesto per altri luoghi critici del Comune di Pontedera, chiediamo per le Tre campane un maggior pattugliamento della zona da parte della Polizia municipale e l’installazione di telecamere di sicurezza per rendere la vita più difficile a questi malviventi - sottolinea Bagnoli - l’amministrazione comunale deve intervenire nell’ambito della sicurezza e non starsene con le mani in mano".

"Oltre all’allarme furti, la zona è ad alto rischio di spaccio. Per questo motivo, proprio per garantire alla cittadinanza che questa località sia sicura, è necessario adottare le seguenti misure: potenziare i presidi di sicurezza con una pattuglia della Polizia municipale su tre turni nella zona, installare le telecamere di videosorveglianza e installare dei lampioni a energia solare per illuminare la zona anche nelle ore buie" conclude l'esponente di Fdi.