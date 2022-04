Calci, "Continui furti al cimitero, il Comune valuterà l'installazione di telecamere"

Uniti per Calci è tornata a occuparsi del cimitero della Propositura, dopo la mozione del settembre dello scorso anno, con la quale aveva chiesto all’amministrazione maggiori controlli sulla manutenzione.

“Nell’ultimo Consiglio comunale, a seguito dei numerosi episodi di furto verificatisi, abbiamo chiesto di adottare idonei sistemi di sorveglianza e di sicurezza, comprese le telecamere, per porre fine a questi gesti ignobili - fanno sapere i consiglieri di Uniti per Calci - si è trattato di una mozione nata dalle legittime richieste dei calcesani che, ormai da mesi, vedono violate e depredate le tombe dei loro cari. Perciò si sono attivati anche con una raccolta di firme per chiedere all’amministrazione di installare le telecamere. Eppure questa non ha esitato a definire la richiesta dei cittadini, seppur comprensibile, 'tanto semplice da buttare lì', con un tono che mal si concilia sia con il ruolo rivestito sia con l’argomento affrontato che, a nostro parere, avrebbe meritato una maggiore sensibilità”.

"Tra l’altro, durante la discussione, il sindaco e la maggioranza, nell’imbarazzo più totale, hanno tentato di chiudere le porte del Consiglio comunale, adducendo il motivo di dover parlare di argomenti riservati che, in realtà, non era affatto necessario affrontare quel giorno in quella sede - proseguono - i consiglieri di Uniti per Calci si sono fermamente opposti, garantendo così la piena conoscenza di tutto ciò che è accaduto in Consiglio. Questo si è concluso con l’impegno dell’amministrazione a valutare la possibilità di adottare quei sistemi di sicurezza".

“Ci riteniamo soddisfatti - concludono i consiglieri di Uniti per Calci - la nostra proposta di mettere le telecamere verrà valutata. Allo stesso tempo abbiamo garantito la partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, consentendo loro di poter assistere alla discussione di un argomento molto sentito in quanto relativo a una vicenda che ha profondamente colpito, e ancora colpisce, la nostra comunità”.