Un garante per i diritti della terza età: il tema in discussione nel Consiglio comunale

Tra le proposte in discussione nella seduta del Consiglio comunale di domani, martedì 30 novembre (dalle 14), per iniziativa della vicensindaco Raffaella Bonsangue l’istituzione del garante per i diritti della terza età. "A Pisa - così ha commentato la Bonsangue - come nel resto dell’Italia, gli anziani rappresentano una larga parte della popolazione e, quotidianamente, danno un apporto alla nostra comunità tra storia, esperienze, conoscenze e tradizioni. Oggi più che mai, le nonne e i nonni sono la colonna portante delle famiglie e, per questo motivo, sono necessarie misure di protezione per questa fascia di popolazione che svolge un ruolo prezioso, determinante nella società. Il Garante dei diritti degli anziani - conclude la Bonsangue - è un organo indipendente, di promozione, che dovrà coadiuvare, stimolare e rafforzare l’operato dell’amministrazione comunale".

La seduta di domani del Consiglio comunale, inoltre, discuterà anche di altre proposte tra le quali si segnalano il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alcune modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e, per iniziativa del sindaco Michele Conti, il sostegno e l’adesione del Comune di Pisa alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico. Su questo stesso argomento è stato presentato, da parte della Commissione Cultura (presidente la consigliera Maria Punzo, Lega) anche un apposito ordine del giorno.

La seduta di domani del consiglio comunale sarà comunque aperta da un question time del consigliere Francesco Auletta (Diritti in Comune) sul trasferimento del servizio di riabilitazione a San Giuliano Terme. Gli risponderà l’assessore alle politiche sociali, Veronica Poli. Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà seguita dai consiglieri comunali in modalità mista (alcuni saranno in presenza, altri la seguiranno da remoto). La prossima seduta del Consiglio Comunale si terrà giovedì 1° dicembre, dalle 9,30, presso la Stazione Leopolda di piazza Guerrazzi, e sarà tutta dedicata alla Festa della Toscana.