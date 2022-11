Il caso della Ginnastica Dinamica Militare in Commissione consiliare

Dopo le tante polemiche, ora se ne occuperà la Commissione Cultura del Consiglio comunale di Pisa. Approda infatti nella riunione del prossimo 16 novembre il caso della lezione di prova della pratica della Ginnastica Dinamica Militare, svoltasi alle scuole Fucini, attività molto criticata sia da parti politiche che da molti genitori. Alle preoccupazioni, su PisaToday, aveva risposto anche l'ideatore e presidente Matteo Sainaghi.

Alla base delle censure c'è, secondo gli oppositori, una veicolazione di aggressività, cancellazione della personalità o comunque in generale una non compatibilità i valori della scuola italiana, con sul fronte politico un richiamo ad un certo militarismo militante. Per i sostenitori è invece una disciplina sportiva autorizzata, un intenso allenamento a corpo libero dove si insegna il benessere psicofisico, senza alcun contesto politico.

Di tutto queste se ne parlerà, per iniziativa dei consiglieri Francesco Auletta (Diritti in Comune), Olivia Picchi (Pd) e Gabriele Amore (M5S). Appuntamento quindi per mercoledì prossimo, 16 novembre, alle ore 15, in videoconferenza sulla piattaforma zoom.