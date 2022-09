'Ginnastica Dinamica Militare' alla palestra Fucini: "Il Comune rivaluti la decisione"

"Chiedo al Comune di Pisa e al sindaco Michele Conti di rivalutare la decisione di concedere la palestra dell’Istituto comprensivo Fucini per la lezione di prova e successivi allenamentiall’associazione Ginnastica Dinamica Militare Italiana". Così la consigliera comunale Pd e vicepresidente della Seconda commissione permanente Maria Antonietta Scognamiglio, in merito alla scelta da parte del Comune di concedere tramite convenzione a un’associazione p rivata che pratica la 'Ginnastica Dinamica Militare' la struttura di una scuola pubblica. Una scelta su cui si ha espresso il suo dissenso in modo unanime anche il Collegio docenti dell’Istituto stesso, oltre molti genitori.

"Ritengo che questo tipo di attività sia incompatibile con i valori culturali, sociali e di inclusione che sono alla base di una scuola pubblica - afferma la consigliera - l’istituto Fucini è composto da una scuola primaria e secondaria di primo grado, frequentata dunque da bambini fino ai 14 anni. Come hanno ricordato i docenti dell’istituto, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione prevede che le attrezzature scolastiche siano utilizzate, al di fuori dell’orario del servizio, solo per attività che realizzino la funzione della istituzione scolastica di centro di promozione culturale, sociale, sportiva e civile. In che modo un tipo di ginnastica in stile militare e vocata all’aggressività risponde a questa funzione? Qual è il messaggio culturale che si trasmette concedendo uno spazio scolastico per questa attività?".

"Auspico - conclude - che questa scelta sia oggetto di ulteriore riflessione da parte del Comune prima della lezione di prova prevista per il 19 settembre".