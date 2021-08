Litorale: intervento di Mannocci (Lega) su chiusura di via Maiorca e Orange Beach

Non si placa la polemica sulla chiusura dell'Orage Beach e su un tratto di via Maiorca. A prendere la parola è il consigliare Gino Mannocci (Lega). "Ho letto della questione - così ha scritto il consigliere - in cui è incappata la società Pages in merito ad alcuni profili di irregolarità che hanno portato alla chiusura del bagno che gestiva. Trovo che l’opera di Pages sia meritoria e non ho nulla in contrario, tuttavia se vi sono state delle irregolarità mi meraviglia molto sentire dichiarazioni che sostengono che non si dovevano applicare le relative misure (compresa la chiusura) previste dalla legge. Non voglio colpevolizzare assolutamente nessuno; si tratta di un accidente, come capita. Il Parco esiste, è una realtà e definisce alcuni limiti. E se la legge prevede il preventivo Nulla osta del Parco, non vedo come si possa pensare di fare diversamente o addirittura di prevedere la chiusura a fine stagione, una sorta di chiusura 'à la carte'. Da normale cittadino mi sono veramente meravigliato".

"Altra questione che mi ha lasciato perplesso è la questione di via Maiorca a Marina. Parlo a titolo personale, ma sono decisamente a favore della chiusura nel periodo estivo durante i fine settimana. A Pisa esiste una Ztl che è a mio personale avviso eccessiva, soffocante, e che va rivista negli orari, allineandola ad altre città simili o addirittura più importanti di Pisa che hanno orari ridotti. Per via Maiorca, penso invece che la chiusura sarebbe una scelta indovinata perché metterebbe in connessione diretta il Porto e la sua utenza con l’abitato e il lungomare di Marina integrando il porto nel tessuto urbano. E ho letto - conclude Mannocci - le dichiarazioni della consigliera Picchi: ha fatto una gran discorso senza dire nulla nel merito vero e proprio. O non ha un’idea o non vuole scoprirsi per ragioni elettorali. Peccato, si poteva così capire cosa proponeva l’opposizione".