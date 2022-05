Giornata vittime del terrorismo: cerimonia al monumento sul Viale delle Piagge con deposizione di fiori e interventi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Coordinamento Provinciale di Forza Italia organizza per domani 9 maggio 2022, alle ore 19, in occasione della giornata del ricordo delle vittime del terrorismo, una breve cerimonia al monumento di Dolfo sul viale delle Piagge, per ricordare tutte le vittime del terrorismo. è prevista la deposizione di un mazzo di fiori e a seguire brevi interventi del coordinatore provinciale Raffaella Bonsangue, del coordinatore comunale Lorenzo Paladini, del capogruppo in consiglio comunale Riccardo Buscemi e della consigliera comunale Virginia Mancini. Il sindaco Michele conti i consiglieri comunali di tutti i partiti che tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare.